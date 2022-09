Argentina e Brasil na final da Copa América de basquetebol

A Argentina, que deixou pelo caminho os Estados Unidos, e o anfitrião Brasil, carrasco do Canadá, qualificaram-se no sábado para a final da Copa América de basquetebol, a decorrer no Recife. As duas seleções defrontam-se este domingo, no Geraldão Arena, em Recife.A formação albi-celeste, campeã sul-americana em 2001 e 2011 e vice em seis ocasiões, nomeadamente nas duas últimas edições (2015 e 2017), vingou o desaire face aos norte-americanos na final de há cinco anos, ao vencer por 82-73.

Gabriel Deck, do Real Madrid, foi a grande figura do jogo, ao somar 30 pontos e sete ressaltos, secundado por Nicolás Laprovittola, do FC Barcelona, que marcou 18 pontos, e Facundo Campazzo, dos Denver Nuggets, com 10 pontos e sete assistências.

Nos Estados Unidos, que lideram o ranking da prova, com sete títulos e ainda são os detentores do troféu, o melhor foi Norris Cole, com 18 pontos, num conjunto sem os craques da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Por seu lado, o Brasil superou o Canadá por 86-76, com 14 pontos e oito ressaltos de Lucas Dias e 19 pontos e quatro ressaltos de Leonardo Meindl. Jahvon Henry-Blair, com 24 pontos, foi o melhor dos canadianos.