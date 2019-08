Argentina eliminada dos Pan-Americanos por utilizar equipamento errado

A seleção argentina de basquetebol feminino foi esta quarta-feira eliminada de qualquer chance de disputa das medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Lima, devido a um erro da sua Confederação relativo ao... equipamento de jogo para a partida com a Colômbia. Tudo porque, ao invés de se apresentarem com um uniforme branco, conforme havia sido ordenado pela organização, as argentinas quiseram atuar de azul marinho, algo que o regulamento não permite. Com isto, a Argentina perdeu a partida por falta de comparência e somou a segunda derrota no torneio e ficou automaticamente impedida de se apurar para as meias-finais.De notar que esta situação levou já a duas demissões na Confederação Argentina de Basquetebol, com o chefe de equipa e a diretora de desenvolvimento do basquetebol feminino a anunciar a sua saída dos cargos.