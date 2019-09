Argentina junta-se à Espanha na final do Mundial

Domingo, em Pequim (13 horas portuguesas), Espanha e Argentina vão disputar a final do Campeonato do Mundo de basquetebol. Pouco depois da Espanha ter necessitado de dois prolongamentos para superar a Austrália (95-88) na primeira meia-final, a Argentina dominou por completo a França e triunfou sem grandes problemas (80-66).No período inicial, a França ainda deu mostras de poder discutir o resultado. Contudo, liderada pelo seu veterano capitão Luis Scola, a Argentina chegou ao final dos primeiros 10 minutos com três pontos de vantagem (21-18). Depois, pese as muitas tentativas do banco gaulês para encontrar um cinco que melhor se ajustasse ao jogo contrário, os sul-americanos estiveram sempre no controlo das operações. A confirmar isso mesmo acrescente-se que venceram os quatro parciais.A Argentina, como é tradicional, jogou sempre com grande intensidade, defendendo com ‘unhas e dentes’ e não hesitando em cometer faltas sempre que necessário; já a França não contou com a inspiração dos influentes Batum (apenas 3 pontos) e De Colo (somou 11 pontos, mas 7 resultaram de lances-livres convertidos) e, pior que isso, pouco ou nada recebeu do poste Rudy Gobert, elemento decisivo na histórica vitória diante dos Estados Unidos nos ‘quartos’. Desta vez, o jogador dos Utah Jazz da NBA fez apenas 3 pontos, de pouco ou nada valendo os 11 ressaltos capturados.Scola, apesar dos seus 39 anos, foi a grande figura da partida, terminando com 28 pontos, 13 ressaltos e 2 assistências. Nas bancadas, Manu Ginobili, seu parceiro de selecção durante vários anos, não lhe poupou aplausos. O base Campazzo, estrela do Real Madrid, também esteve em bom plano, com 12 pontos, 7 ressaltos, 6 assistências e 1 recuperação. Entre os gauleses, Fournier e Ntilikina, mais dois jogadores que atuam na NBA, foram os melhores, ambos com 16 pontos.Domingo, Espanha e Argentina vão decidir o título mundial. Pouco antes, a medalha de bronze será entregue a França ou Austrália.