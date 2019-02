Atenção, NBA! Neemias volta a deslumbrar em Utah State

Neemias volta a deslumbrar em Utah State Neemias volta a deslumbrar em Utah State

Neemias Queta continua a dar que falar nos Estados Unidos. Apontado cada vez mais como uma certeza na NBA, o poste, de 19 anos, voltou a deslumbrar ao serviço da Universidade de Utah State, agora na vitória frente a New Mexico (71-55). Neemias brilhou em larga escala, com 23 pontos, 10 ressaltos, 4 assistências, 3 desarmes de lançamento e um roubo de bola. Tudo isto com 10 lançamentos apontados em 12 tentativas e 3 lances livres em 6!O craque natural do Vale da Amoreira deu nas vistas e até teve direito a transmissão na ESPN, pelo que os olhos estão cada vez mais postos em Neemias. Este é apenas o seu primeiro ano no College e já liderou Utah State ao seu maior número de vitórias desde que está na conferência Mountain West (21-6), além de ser o único jogador do país com blocos em todos os jogos. Diga-se, neste sentido, que é o 11.º com melhor média de desarmes de lançamento por jogo (2,56).Com bandeiras de Portugal nas bancadas, Neemias inspirou-se e também Diogo Brito, outro português, esteve em destaque, ao assinar 13 pontos e 6 ressaltos. Uma dupla nacional que tem carregado Utah State esta temporada.De resto, refira-se que Neemias Queta abriu o livro em conversa exclusiva comem dezembro do ano passado. Desde então, tem evoluído cada vez mais e são muitos os especialistas a colocar o jovem poste na rota da NBA, podendo tornar-se no primeiro português a atingir esse sonho.