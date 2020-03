Austrália recebe Mundial feminino de basquetebol de 2022

A Federação Internacional (FIBA) ??anunciou, nesta quinta-feira, que o próximo Mundial feminino será realizado pela Austrália, uma das potências no género da modalidade, em setembro e outubro de 2022. É a segunda vez que o país da Oceania acolhe a competição, como na edição de 1994.





O torneio terá 12 equipas, contra as dezesseis de 2018 e será disputado em Sydney.A candidatura australiana venceu a da Rússia, após votação do comité da FIFA.Andreas Zagklis, secretário-geral da FIBA, felicitou a decisão: "Parabéns à Austrália pela sua candidatura, pois é uma potência no basquetebol feminino, ao se sagrar vice-campeã mundial em 2018. É uma tremenda oportunidade para a cidade de Sydney promover a modalidade e fazer subir o nível."