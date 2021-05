Autoridades russas vetaram entrada e basquetebolista passou a noite no sofá do aeroporto

O georgiano Giorgi Shermadini, a principal estrela do Lenovo Tenerife, viveu uma noite/madrugada pouco agradável de segunda para terça-feira. Tudo porque, devido a problemas com o seu visto de entrada, o jogador dos espanhóis viu a sua entrada em solo russo vetada, tendo acabado por dormir... num sofá do aeroporto de Nizhny Novgorod. Tudo por conta de um erro de comunicação entre a organização e as autoridades, que inicialmente tinham passado a informação de que cidadãos sérvios, montenegrinos e georgianos não precisariam de vistos.





Uma situação que levou naturalmente à fúria dos responsáveis e jogadores do conjunto de Tenerife, como bem mostrou o brasileiro Marcelinho Huertas nas redes sociais. "É inaceitável o nosso melhor jogador ficar no aeroporto depois de lhe terem negado a entrada no país na última noite e ainda lá estar sem que nada seja feito. Teve de dormir neste 'sofá'. A pouco tempo de jogar um torneio muito importante, depois de uma longa temporada. Só espero que tudo acabe rápido", escreveu o brasileiro no Instagram.A situação acabaria por ficar resolvida graças à intervenção da FIBA e da organização da Liga dos Campeões, mas a noite de sono mal dormida irá certamente passar a sua fatura no gigante georgiano, que na quinta-feira será uma das esperanças da sua equipa no jogo diante do Estrasburgo, dos quartos-de-final da prova.