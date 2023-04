Avô de atleta morre em Albufeira durante a Festa do Basquetebol

O primeiro dia de jogos da Festa do Basquetebol, em Albufeira, ficou marcado pela morte do avô de uma atleta das sub-14 de Aveiro e ainda sogro do treinador dos sub-14 masculinos do mesmo distrito. No pavilhão do Imortal, o sexagenário, que tinha alguns problemas de saúde, sofreu paragem cardiorrespiratória perto do final do 3º quarto do jogo entre Aveiro e Porto, que não acabou. Foi prontamente assistido no local e transportado para o centro de saúde, onde o óbito foi confirmado. À família enlutadaapresenta sentidas condolâncias.