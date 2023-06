Barça conquista título espanhol em Madrid

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Barcelona fechou a final da Liga ACB de basquetebol frente o Real Madrid (3-0) com uma vitória por 93-82, conquistando o título espanhol pela 17ª vez, aumentando a distância para os merengues (14). No jogo 3 na capital, Jan Vesely (Barça) e Edy Tavares (Real) foram os melhores marcadores, com 19 ponto