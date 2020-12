Barcelona explica porque impediu jogador francês de viajar com a equipa

O Barcelona regiu esta quarta-feira ao polémico episódio a envolver o base francês Thomas Heurtel, que não viajou com a restante comitiva para a Catalunha no regresso de Istambul, após encontro da Euroliga, depois de os responsáveis catalães terem tido conhecimento de que o jogador estaria a negociar uma transferência para o rival Real Madrid.





Em comunicado, o emblema catalão esclarece que "o jogador não estava sob alçada disciplinar do clube" apesar de ter viajado para a Turquia com o restante grupo mas "para poder resolver o seu futuro profissional", já que estava em vias de assinar pelo Fenerbahçe após rescindir com os catalães.Contudo, o Barça nega ter deixado o francês ao abandono. "Foram-lhe dadas todas as facilidades - noite no hotel, bilhete de avião e toda a documentação necessária - para voltar a Barcelona no dia seguinte", explica o clube, que garante que "Thomas Heurtel continua a fazer parte da disciplina do Barcelona, à espera de poder resolver o seu futuro nos próximos dias".