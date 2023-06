Barcelona rescinde com Mirotic e este reage: «Gostava que me tivessem dito de outra forma»

É a notícia que está agitar o basquetebol em Espanha e na Europa. O Barcelona comunicou a Nikola Mirotic a rescisão de contrato, com efeito a partir do final da presente temporada - a equipa vai disputar agora a final do playoff da Liga Endesa, diante do Real Madrid. O motivo para libertar a sua estrela, de 32 anos, deve-se a motivos financeiros mas o hispano-montenegrino diz que ninguém falou com ele sobre dinheiro..."Gostava que me tivessem dito de outra forma, por outras pessoas... talvez com cargo mais importante. (...) Em nenhum momento o clube falou comigo sobre uma possível redução do salário", disse o extremo/poste ao 'Mundo Deportivo'.Mirotic, a estrela da formação blaugrana, iria auferir 10 milhões de euros por cada uma das épocas que ainda lhe restavam no contrato. No entanto, aquele jornal catalão adianta que o Barça vai cortar em 25% os gastos com a secção de basquetebol, que na presenete temporada rondaram aos 44 milhões de euros. A mesma fonte adianta que o futuro do craque deverá passar pelos italianos do Armani Milan.