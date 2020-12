Barcelona 'vinga-se' de francês que negoceia com o Real Madrid em segredo

Thomas Heurtel está no 'olho do furacão' no basquetebol espanhol e esta terça-feira aconteceu o impensável. O base francês do Barcelona já tinha sido afastado da equipa devido aos rumores de que iria assinar pelo Fenerbahçe. Mesmo asism, viajou com a equipa catalã para a Turquia - onde o Barça defrontou e perdeu (86-79) com o Anadolu Efes em duelo da Euroliga - e alegadamente iria ultimar a transferência para a futura equipa.





Contudo, após o encontro, o 'Mundo Deportivo' revelou que o jogador não regressou a Espanha com a comitiva do Barcelona porque 'ficou em terra'. Nas últimas horas vieram a público informações de que Heurtel está a negociar uma mudança... para o Real Madrid, que pretende preencher a vaga deixada em aberto no plantel por Facundo Campazzo, que vai para a NBA.Os responsáveis do Barcelona decidiram vingar-se e não permitiram que o francês apanhasse o avião com os (ainda) colegas de equipa. Isto porque é praticamente certo que Heurtel não voltará a jogar pelos blaugrana, até porque o 'Mundo Deportivo' adianta que o técnico Sarunas Jasikevicius está furioso com o jogador...