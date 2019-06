Benfica-Oliveirense, em direto

12-17 - Triplo de Travante Williams no final do 1.º periodo.12-14 - Alex Suares converte os dois lançamentos da linha de lance livre e reduz desvantagem.10-14 - Hallman não consegue converter os dois lançamentos da linha de lance livre.10-14 - Arnette Hallman volta a reduzir desvantagem dos encarnados.8-14 - Arnette Hallman marca para o Benfica6-14 - Marco Lonkovic entrou e já marcou.6-12 - Oliveirense volta a ter seis pontos de vantagem e novamente com Ellisor em destaque: já leva oito pontos.6-10 - Ellisor volta a marcar.6-8 - Benfica reduz desvantagem.4-8 - Ellisor marca para a Oliveirense.4-6 - E é novamente na conversão de falta que o Benfica pontua.2-6 - Benfica consegue os primeiros pontos de livre, por Mickell Gladness. Os encarnados estiveram quase cinco minutos sem pontuar.0-6 - Oliveirense melhor, consegue aumentar a vantagem.0-4 - Oliveirense volta a pontuar, agora por James Ellisor.0-2 - Travante Williams marca os primeiros pontos do encontro, já depois de terem sido jogados dois minutos..Primeiro minuto de jogo já cumprido e ainda não há pontos.19h32 -: Juan Cantero, Fábio Lima, Micah Downs, Arnette Hallman e Mickell Gladness.: José Barbosa, James Ellisor, Travante Williams, Eric Coleman e Thomas Thaey.19h28 - Equipas fazem o aquecimento no pavilhão da LuzBoa tarde! As emoções da final da Liga Placard transferem-se de Oliveira de Azeméis para Lisboa, onde esta sexta-feira Benfica e Oliveirense voltam a esgrimir argumentos no 3.º jogo da final do playoff, a partir das 19h30.Com a vitória no 2.º jogo , na casa do adversário, o Benfica surge com ligeiro favoritismo perante os atuais campeões nacionais, uma vez que dispõe de dois jogos perante o seu público e em caso de vitória pode festejar a reconquista do título nacional.Vantagem que Carlos Lisboa, treinador das águias, desvaloriza: "O fator casa, como já foi demonstrado no passado e agora mesmo, não é decisivo para as equipas ganharem. Claro que prefiro jogar no nosso pavilhão, mas temos de fazer o nosso trabalho, sermos consistentes e fortes a defender. Só temos de ser competentes como o fomos ao vencer em casa do nosso rival", afirmou à BTV.Já do lado da Oliveirense, o poste Eric Colleman mostra-se confiante. "Continuamos a sentir-nos bem e temos oportunidade de ir a Lisboa tentar vencer os dois jogos. Isto ainda não acabou, há 1-1 e só ganha quem vencer três jogos. Continuamos com o espírito em alta e espero que os adeptos também lá estejam a ajudar", referiu o norte-americano, ao site da equipa.: Micah Downs, Miguel Cardoso, José Silva, Juan Cantero, Fábio Lima, Jacques Conceição, Cláudio Fonseca, Tomás Barroso, Arnette Hallman, Rafael Lisboa, Mickell Gladness e Alex Suarez.Treinador: Carlos Lisboa: Travante Williams, Eric Coleman, André Bessa, José Barbosa, João Guerreiro, Francisco Albergaria, Renato Azevedo, Rui França, Thomas Thaey, João Balseiro, James Ellisor e ;Marko Lonkovic.Treinador: Norberto Alves