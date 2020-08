Basquetebolista de 27 anos morre após ataque cardíaco

O basquetebolista Michael Ojo, de 27 anos, morreu esta sexta-feira durante um treino, vítima de ataque cardíaco. O poste exercitava-se individualmente no centro de treinos do Partizan, em Belgrado.





No hospital ainda tentaram reanimar Michael mas sem sucesso. O atleta não tinha, segundo apontam os médicos do hospital, qualquer problema cardíaco.Nascido na Nigéria e entretanto naturalizado norte-americano, seria agora um jogador livre, depois de terminar contrato com o Estrela Vermelha, onde passou as últimas duas temporadas. Formou-se em Florida State durante cinco anos, antes de partir para a primeira aventura na Europa, no KK FMP, de Belgrado.