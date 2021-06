Basquetebolista do Sporting morre aos 19 anos

O Sporting comunicou esta noite a morte de Adulai Djaló, basquetebolista de 19 anos que atuava pela equipa de sub-18 dos leões e era internacional por Portugal. Segundo o clube de Alvalade, o jovem foi vítima de uma leucemia.





"O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte do basquetebolista Adulai Djaló, que faleceu, neste domingo, aos 19 anos, vítima de uma leucemia. Adulai Djaló jogava na equipa sub-18 de basquetebol do Sporting e era internacional nas camadas jovens de Portugal. Aos familiares e amigos, assim como a toda a secção de basquetebol, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao Clube", pode ler-se na nota de condolências publicada pelo Sporting, no seu site oficial.