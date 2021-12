Steve Jelovac faleceu aos 32 anos vitimado por um derrame cerebral. O basquetebolista sérvio atuava nos gregos do AEK e destacou-se em Espanha ao serviço do Basket Zaragoza. Estava em coma desde 14 de novembro, altura em que colapsou num treino individual que havia realizado face a uma lesão num tornozelo.O jogador permaneceu na Grécia até à passada quinta-feira, altura em que a família decidiu pedir a transferência de Jelovac para uma unidade hospitalar na Sérvia. O óbito foi anunciado hoje pela formação de Atenas, equipa para a qual se transferiu na presente época proveniente do San-en NeoPhoenix, do Japão."A família amarela e negra está de luto! Faz uma boa viagem, Stefan! Jamais te iremos esquecer!", despediu-se este domingo o AEK numa mensagem nas redes sociais.