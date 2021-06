Basquetebolistas do Petro de Luanda dispensados da seleção angolana por quebra das regras

Vários basquetebolistas do Petro de Luanda, incluindo Carlos Morais, ex-jogador do Benfica, foram, este domingo, dispensados da seleção sénior masculina de Angola, que se prepara para participar no torneio pré-olímpico, na Lituânia.

Além de Morais, que representou os encarnados em 2016/17 e 2017/18, também foram afastados Valdelicio Joaquim, Jone Pedro, Gerson Domingos, Gerson Gonçalves e José António, todos atletas dos angolanos do Petro de Luanda.

Segundo um comunicado da Federação Angolana de Basquetebol, em causa está a alegada violação dos atletas ao regulamento da instituição, ao não se apresentarem, no sábado, na concentração da seleção angolana, depois de terminada a quarentena institucional imposta devido à participação do Petro de Luanda na Liga Africana de Basquetebol (BAL), no Rwanda.