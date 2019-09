‘Bebé’ Downs lidera vitória do Benfica sobre o Gran Canária

Não podia ter corrido melhor o dia do 33º aniversário de Micah Downs. O extremo do Benfica foi determinante, ao somar 26 pontos, 8 ressaltos e 7 assistências, na vitória sobre o Gran Canária, por 83-77, na 3ª jornada do Torneio Internacional SLB, que decorreu no Pavilhão Fidelidade, na Luz.

Downs não foi o único a ter um papel importante no triunfo sobre uma equipa da Liga ACB , considerada o melhor campeonato da Europa. Tomás Barroso (18 pontos) e Toure Murry (14) também se destacaram nas ações ofensivas, enquanto Betinho Gomes, Arnette Hallman, Gonçalo Delgado e Gary McGhee, dominaram as tabelas defensivas.

Contudo, o triunfo sobre o Gran Canária acabou por não significar a conquista do troféu – o Benfica precisava de vencer por 13 pontos de diferença –, mas tendo em vista o principal objetivo da equipa, foi uma vitória bem motivadora. "Hoje fomos mais constantes, vencemos uma grande equipa. Não ganhámos o torneio, mas esse não era o objetivo, o qual passava por a equipa disputar jogos intensos para nos preparar e saber o que temos de fazer no futuro", disse-nos o treinador Carlos Lisboa.

Refira-se que no jogo de ontem, Damian Hollis juntou-se ao grupo dos lesionados – sofreu uma pancada numa perna –, não tendo jogado por precaução.