Ben Romdhane e confronto com o Darüssafaka: «Vai ser mais uma final»

Ao lado do técnico Norberto Alves, o tunisino Makram Ben Romdhane também abordou a receção desta quarta-feira do Benfica aos turcos do Darüssafaka, no primeiro jogo do playin da Liga dos Campeões."As equipas turcas são muito agressivas, poderosas e com muita energia. A nossa motivação é a de pensar que ainda não alcançámos nada. Queremos vencer estes dois jogos para podermos pensar que temos hipóteses de fazer algo especial na Liga dos Campeões. Vamos defrontar uma equipa muito complicada mas temos as nossas hipóteses, será mais um jogo em que vamos ter jogar nos limites", comentou o tunisino, em conferência de imprensa."Encarar este jogo como uma final? É mais uma! É o que temos feito nos últimos encontros, diante adversários poderosos. Temos encarado sempre os jogos como autênticas finais e é isso que vamos fazer", atirou Ben Romdhane.O encontro está agendado para quarta-feira na Luz, às 19h30.