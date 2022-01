Ben Romdhane lidera triunfo do Benfica

O Benfica recebeu e venceu o CAB Madeira por 99-66, em jogo a contar para a 15ª jornada da Liga Betclic, seguindo no segundo lugar, a dois pontos do Sporting.

As águias entraram fortes e chegaram ao final do primeiro quarto na frente por 24-15, com Betinho Gomes em destaque com oito pontos . O segundo parcial foi mais equilibrado, mas mas a equipa da casa voltou a levar a melhor (24-22). Ao intervalo, a formação orientada por Norberto Alves liderava por 48-37, com Betinho Gomes (Benfica) e Cláudio Fonseca (CAB) a serem os melhores marcadores, ambos com 12 pontos. O segundo tempo arrancou com um quarto equilibrado, mas novamente favorável ao Benfica (20-19). As águias entraram para o derradeiro quarto na frente por 12 pontos (68-56), mas rapidamente disparou no marcador, tendo fechado o triunfo por 33 pontos (99-66).A nível individual, Ben Romdhane foi o MVP, com 22 pontos, nove ressaltos, nove assistências e um roubo de bola.Na próxima terça-feira há dérbi com o Sporting, a contar para a FIBA Europe Cup.ica