Benfica a um triunfo da final do playoff do título

O Benfica ficou esta segunda-feira a um triunfo da final do playoff do título da Liga Betclic, ao derrotar a Oliveirense em casa por 93-80, no segundo duelo das meias-finais (2-0). O próximo encontro disputa-se agora em Oliveira de Azeméis, onde as águias poderão confirmar o acesso à decisão do campeonato.Num encontro que disparou no segundo tempo, a formação comandada por Norberto Alves teve em Ivan Almeida o seu melhor marcador, com 14 pontos. Do lado da Oliveirense, Shaun Willett destacou-se com 19 pontos.: 27-26, 18-12, 22-16 e 26-26