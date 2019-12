Benfica alcança vitória folgada nos Açores

O Benfica manteve a sua boa fase, ao superar fora de casa os açorianos do Lusitânia por 103-60, em partida da 14.ª jornada da Liga Placard. A jogar diante do 10.º colocado, os encarnados dominaram a partida praticamente de fio a pavio, chegando ao intervalo já a vencer por 53-31.





Toure Khalid-Murry, com 30 pontos, foi o elemento em destaque nos encarnados, isto numa tarde na qual Shaquille Thomas conseguiu a proeza de ter marcado praticamente metade dos pontos da equipa da casa (29). Um registo que seria claramente insuficiente perante um clube da Luz que foi sempre mais certeiro e agressivo.Com este resultado, o Benfica iguala Sporting e FC Porto no topo, todos com 23 pontos.