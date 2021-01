Benfica anuncia contratação de dois norte-americanos para a equipa de basquetebol

O Benfica anunciou esta sexta-feira a contratação do norte-americano Quincy Miller, que passou pela NBA e estava sem clube, com o basquetebolista de 28 anos a garantir que vai "acrescentar alguma versatilidade" ao plantel dos encarnados. Instantes depois, o clube confirmou também a chegada de Bryce Alford, extremo da mesma nacionalidade, de 25 anos.

Podendo jogar como extremo ou poste, Miller, antigo jogador dos Denver Nuggets, Sacramento Kings e Detroit Pistons, na Liga norte-americana de basquetebol (NBA), explicou, citado no 'site' oficial do clube, que tem como objetivo "trazer uma boa dinâmica à equipa" e conferir-lhe "intensidade".

Miller regressa à Europa para jogar no quarto classificado da Liga portuguesa, conhecendo o oitavo país da carreira: depois dos Estados Unidos, de onde saiu em 2015, jogou na Sérvia (Estrela Vermelha), Israel (Maccabi Tel Aviv) e Alemanha (Brose Bamberg), aqui numa experiência que só 'rendeu' um jogo.

Seguiram-se a Espanha (Badalona) e a Austrália (Melbourne United), passando, em março de 2020, por Taiwan (Pauian), numa experiência encurtada pela pandemia de covid-19, chegando agora a Portugal.



Quanto a Bryce Alford, que atuou nos alemães do Medi Bayreuth em 2019/20, admitiu que ter defrontado os encarnados na FIBA Europe Cup ajudou na sua decisão de jogar em Portugal. "O Benfica é uma grande instituição, com muito sucesso e estou entusiasmado por ser parte integrante da mesma. Gostei bastante daquilo que vi no jogo que fizemos aqui [ao serviço do Medi Bayreuth] na época passada, da qualidade das infraestruturas e de toda a envolvência em torno do clube", disse ao site das águias.



"Tenho tido sucesso nas equipas pelas quais joguei, competi sempre a um alto nível por onde passei e o meu objetivo é ganhar o máximo número de jogos. Não estou preocupado com as minhas estatísticas pessoais, penso sempre no coletivo e não no capítulo individual. Estou pronto para ajudar a equipa o máximo possível", acrescentou Alford.