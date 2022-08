Benfica anuncia regresso de Sérgio Silva

O Benfica anunciou esta quarta-feira a contratação de Sérgio Silva, base internacional português que está de regresso ao clube onde se formou. O basquetebolista, de 26 anos, atuou a última temporada ao serviço do Imortal."É uma alegria imensa, porque esta foi a minha casa. Acolheram-me quando tinha 15 anos. A minha formação, como pessoa e profissional, foi feita aqui. Quando saí, o meu objetivo era voltar, logo não podia estar mais feliz por voltar a casa", garantiu em declarações ao canal de televisão das águias.Depois de se estrear com a camisola da equipa principal do clube da Luz, Sérgio Silva alinhou ainda pelo Lusitânia, Barreirense e Terceira Basket. O jogador luso assumiu que essas experiências ajudaram-no a progredir enquanto atleta."Precisava disso para ganhar experiência e ter mais mundo, conseguir jogar muito tempo. Precisava disso, porque era um miúdo jovem. Para jogar no Benfica é preciso capacidade dentro de campo e na liderança. Precisava disso para quando voltasse, regressar em grande e para ser campeão. O Benfica é uma Nação. Quero estar com os melhores e espero estar ao nível do Benfica", vincou.