Benfica anuncia renovação de contrato com Carolina Rodrigues

O Benfica anunciou, esta quinta-feira, a renovação de contrato com Carolina Rodrigues. A jovem base, de 23 anos, afirma estar feliz pela segunda temporada na equipa feminina de basquetebol das águias."Além de o Benfica ser um grande clube e de a época passada ter sido incrível, estou muito feliz por ter a oportunidade de poder continuar a fazer parte deste projeto. Vai ser uma temporada cheia de desafios e estou muito ansiosa", disse em declarações à BTV, onde sublinhou também estar preparada para a próxima época: "Sinto-me adaptada. De início a adaptação foi um pouco complicada, mas tínhamos um grupo muito coeso e funcional, o que ajudou imenso. É isso que espero para esta temporada, começar desde já bem e terminar em grande como na época passada", contou, já olhando para o que aí vem para a equipa feminina de basquetebol comandada por Eugénio Rodrigues.Na época passada a equipa conquistou quatro troféus (o Campeonato Nacional, a Taça de Portugal, a Taça Federação e a Supertaça) e a competição europeia é a grande novidade para esta temporada. Um desafio diferente e mais difícil, mas que não retira a ambição da internacional portuguesa."Vai ser um grande desafio, é a primeira participação do Benfica em muitos anos. A equipa vai trabalhar, vamos puxar muito umas pelas outras e o treinador também. Vamos trabalhar para podermos ir além da fase de grupos e continuar a acreditar sempre no nosso trabalho", afirmou Carolina Rodrigues.