Benfica anuncia saída de Damian Hollis

O Benfica despediu-se esta terça-feira do basquetebolista Damian Hollis. O extremo húngaro termina a ligação aos encarnados e não vai continuar a representar as águias na próxima época.





"O Sport Lisboa e Benfica comunica que o extremo Damian Hollis não irá fazer parte do plantel sénior de basquetebol na próxima temporada desportiva. O clube agradece o contributo do atleta naquela que foi a sua segunda passagem pelas suas fileiras – após uma primeira na época 2016/17 – e deseja-lhe as maiores felicidades para o seu futuro pessoal e profissional", pode ler-se no site oficial.