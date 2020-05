Benfica anuncia saída do poste Gary McGhee

O Benfica oficializou a saída do poste norte-americano Gary McGhee no seu site oficial. O basquetebolista, de 31 anos, chegou à Luz na presente temporada após dois anos no campeonato grego.





"O clube agradece o contributo dado pelo basquetebolista durante a temporada 2019/20, desejando-lhe as melhores felicidades para o seu futuro", anunciam as águias.