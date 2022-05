Benfica apela à concentração

As meias-finais dos playoffs da Liga Betclic arrancam hoje (15h00) na Luz, com o primeiro duelo da série entre Benfica e Oliveirense. Apesar do fator casa, as águias estão cientes das dificuldades. "Temos de estar sempre focados, temos de levar isso para este jogo. Não podemos perder a nossa identidade" afirmou o base Tomás Barroso, em declarações à BTV.

Na outra meia-final, o FC Porto recebe amanhã o Sporting, numa série que se prevê muito equilibrada. "Temos que estar ao nosso melhor nível. Atentos aos detalhes, todas as posses de bola são importantes", destacou Miguel Maria, base dos leões ao site da FPB. Já do lado dos dragões, o poste Markus Loncar deu a receita: "Temos de jogar de forma agressiva e inteligente na defesa e no ataque".