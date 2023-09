Benfica apresenta Trey Drechsel: «Prometo dar tudo por um clube histórico»

O Benfica apresentou esta sexta-feira Trey Drechsel, extremo norte-americano de 27 anos que chega proveniente dos alemães do Oldenburg.O reforço encarnado teve uma média de 13 pontos nos 36 embates em que participou em 2022/23."Já senti a história do Benfica. Fui muito bem recebido por todos. A Liga portuguesa também está a melhorar e acho que é o lugar certo para mim. Dou 110 por cento em todos os jogos. Sou versátil, tento estar nos ressaltos, passo, marco, tento ajudar a minha equipa a vencer, que é o mais importante. Prometo dar tudo por um clube histórico", disse à BTV Drechsel, de 1,98 metros, que já representou os sérvios do Partizan e Mladost e os polacos do Stal. Nos Estados Unidos, alinhou na Grand Canyon State University e no Cedar Park Christian Bothell.