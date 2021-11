Benfica apura-se para a fase seguinte da FIBA Europe Cup

O Benfica apurou-se esta tarde para a fase seguinte da FIBA Europe Cup, ao bater na Rússia o Parma por 92-89, após prolongamento, na quinta jornada do Grupo C.Os últimos segundos do tempo regulamentar foram de suspense total, com as águias a empatarem (78-78) a dois segundos do fim. O Parma ainda encestou...mas já depois da buzina ter tocado, levando o jogo para prolongamento.No cinco minutos suplementares, as águias correram quase sempre atrás do marcador, passando para a liderança (88-86) com um triplo de Aaron Broussard, controlando depois a vantagem.Os encarnados lideram o Grupo F, com nove pontos, à frente do Parma (8)O Benfica junta-se ao Sporting (apurou-se na quarta-feira) na fase seguinte da FIBA Europe Cup, faltando saber o destino do FC Porto na prova, que deverá ficar decidido na próxima semana.