Benfica apurado para a fase de grupos da FIBA Europe Cup

O Benfica venceu (81-73) esta sexta-feira os holandeses do Donar Groningen e apurou-se para a fase de grupos da FIBA Europe Cup, juntando-se aos já qualificados Sporting e FC Porto.





Os encarnados entraram a todo o gás e dominaram o 1.º parcial (22-17), demonstrando, desde logo, superioridade.Mas a turma dos Países Baixos, a jogar em casa e com o apoio do público, equilibrou e conseguiu levar as decisões para o último quarto, quando se encostou (63-64) no marcador.Mas Makram Ben Romdhane (19 pontos), Arnette Hallman (13), Aaron Broussard (12) e Dennis John Clifford (11) deram consistência ao conjunto orientado por Norberto Alves, a destacar-se na parte final da partida.O encarnados seguem para o Grupo C (apura os dois primeiros para a segunda fase), frente aos holandeses do Heroes Den Bosch, russos do Parma e checos do Opava.