Benfica arranca vitória em noite desinspirada

Numa noite difícil para as modalidades do Benfica, foi o basquetebol a alcançar a única vitória do dia, com um triunfo sobre a Ovarense por 74-70 a valer o regresso ao segundo posto da Liga Placard.

Sem Micah Downs, Fábio Lima e Tomás Barroso, todos lesionados, e com uma exibição pouco inspirada, os encarnados acabaram por arrancar o triunfo a ferros somente na parte final, em que mostraram maior qualidade ofensiva do que os rivais do distrito de Aveiro.

Damian Hollis (16 pontos e 10 ressaltos) e Betinho Gomes (14 e 9 ressaltos) foram os melhores jogadores do Benfica num encontro em que Jacques Conceição, que em 2018/19 jogou na Luz, foi o melhor marcador para a Ovarense, com 19 pontos.

Carlos Lisboa estava contente com o resultado... mas só isso. "A única coisa boa deste jogo foi o facto de termos ganho. De resto... foi uma exibição abaixo daquilo que podemos fazer, por diversos fatores. Vamos analisar e tentar melhorar", assumiu.

Anthony Ireland, base norte-americano que chegou à Luz já em novembro, concordou com o treinador. "Ganhar é importante, mas conseguimos fazer muito melhor do que isto", assumiu.