Benfica arrasa Barreirense  

O Benfica não deu qualquer hipótese no clássico frente ao histórico Barreirense, vencendo (112-68) na tarde deste sábado o jogo da 18ª jornada da Liga Placard.



Com Fábio Lima (17 pontos - com 5 triplos -, 4 ressaltos e 5 assistências) e Betinho Gomes (16, 6, 3) em destaque, as águias dominaram na Luz, com enorme capacidade ofensiva no jogo exterior, onde a eficácia nos triplos atingiu os 50%, contra os 31 do opositor.



Os encarnados também tiveram uma circulação de bola perto da perfeição, contabilizando 35 contra 20 assistências.



Com este triunfo, o Benfica sobe ao 2º lugar da classificação, mas pode ser ultrapassado, pois o FC Porto recebe este domingo o Lusitânia dos Açores.