O Benfica respondeu da melhor forma à vitória do Sporting em Oliveira de Azeméis e, com uma vitória clara sobre a Ovarense (115-66), recuperou a posição à frente dos leões na tabela do Grupo A da Liga Betclic.A jogar fora de casa, a turma encarnada rapidamente embalou no comando do marcador e até final foi sempre a somar. Ao intervalo vencia por 60-25, uma diferença que na segunda metade ampliaria para os finais 49.No plano individual, Aaron Broussard saiu como elemento em foco nos lisboetas, com 16 pontos, 6 ressaltos e 6 assistências em 15 minutos de jogo. Ainda assim, o melhor marcador foi João Gomes, com 23 pontos.Contas feitas, o Benfica chega aos 56 pontos e assume a liderança provisória, ainda à espera daquilo que fará o FC Porto diante do Lusitânia.