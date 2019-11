Benfica arrasa Terceira Basket na Luz

Com um segundo período de grande valia (36-11), o Benfica assegurou este sábado uma moralizadora e expressiva vitória na receção ao Terceira Basket, por 111-58, mantendo-se desta forma a 1 ponto do líder FC Porto.





Com Toure Murry em grande plano (26 pontos, 5 ressaltos e 6 assistências), os encarnados estiveram sempre no comando das operações, fechando o encontro com uns impressionantes 53 pontos de avanço.