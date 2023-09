Benfica ataca qualificação para a Champions: «A este nível temos de estar no nosso melhor»

O Benfica começa na segunda-feira o ataque à qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Na Turquia, o campeão nacional começa por defrontar os georgianos do TSU Tblissi nos quartos de final, com o técnico Norberto Alves confiante."Vamos defrontar uma equipa muito ativa a defender, que tem nove jogadores novos em relação à época passada, embora tenha mantido o mesmo treinador, o que faz pressupor que a filosofia de jogo será a mesma. Trata-se do campeão da Geórgia, um país em que o basquetebol é muito importante, portanto, certamente, vai exigir o nosso máximo", comentou o treinador das águias, em conferência de imprensa."Temos de estar focados, com muita ambição e humildade e muito sólidos a atacar e a defender. Lidar com os maus momentos, que também vão haver, não os prolongando no tempo durante o jogo, e agarrarmo-nos uns aos outros, em termos de sermos uma equipa coesa. A este nível, temos de estar no nosso melhor. Ainda não é o nosso melhor, porque a época está a começar, mas está a começar para todos. Os jogadores estão muito motivados para este momento", garantiu.Para voltar a marcar presença na elite europeia do basquetebol, o Benfica precisa de ganhar a final deste torneio de qualificação.Bakken Bears (DIN)-Peja (KOS), 12h00BC Kalev (EST)-Norrkoping (SUE), 14h30-TSU Tbilisi (GEO), 17h00Patrioti Levice (SLK)-AEK Larnaca (CHP), 19h30As meias finais disputam-se dia 27 e a final realiza-se a 29)