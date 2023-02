Benfica avança para a final four da Taça de Portugal

O Benfica é a primeira equipa a apurar-se para a final four da Taça de Portugal, depois de bater esta noite em Ovar a Ovarense por 86-76.As águias acabam assim por vingar a derrota imposta pela Ovarense nas meias-finais da Taça Hugo dos Santos em janeiro e esta vitória surge também depois do desaire diante do Póvoa para a Liga Betclic.Betinho Gomes, que o técnico do Benfica, Norberto Alves, tinha dado como 'perdido' no lançamento da partida por se ter lesionado diante do Póvoa, foi o maestro do triunfo encarnado, com 23 pontos, nove ressaltos e uma assistência.Este sábado disputam-se mais dois jogos dos quartos de final, com o Illiabum, da 2.ª Divisão, a receber o Imortal, e o CAB Madeira o Lusitânia, num duelo entre ilhas.Já o Sporting, detentor do troféu, entra em campo esta domingo, na visita ao Póvoa.