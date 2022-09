Benfica bate Bamberg com 'jogaço' de Ivan Almeida e apura-se pela primeira vez para a Liga dos Campeões

O extremo cabo-verdiano esteve simplesmente 'on fire', destacando-se ao marcar 39 pontos diante da formação alemã - num total de 9 (!) triplos em 14 tentativas -, juntando-lhe 8 ressaltos.

O Benfica bateu este domingo o Bamberg na Luz e tornou-se a primeira equipa portuguesa a atingir a fase de grupos da Liga dos Campeões de basquetebol da FIBA. As águias venceram o terceiro jogo de qualificação, levando a melhor sobre o germânicos, por 87-73, num grande jogo de Ivan Almeida.

Ao intervalo, os homens de Norberto Alves venciam por 44-33 no Pavilhão da Luz. Na qualificação, as águias haviam batido o Golden Eagle Ylli e o Keravnos também em Lisboa. Pelo Bamberg, Wright-Foreman anotou 25 pontos e foi o destaque no adversário.





A Liga dos Campeões da FIBA é a terceira competição europeia de clubes - primeira da FIBA Europa -, atrás da Euroliga e da EuroCup e à frente da FIBA Europe Cup.

O Benfica fica agora inserido no Grupo F, juntamente com os espanhóis do Baxi Manresa, os letões do VEF Riga e os franceses do CSP Limoges. A fase de grupos arranca a 25 de outubro para as águias.