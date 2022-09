Benfica bate GDESSA e conquista a Supertaça feminina

O Benfica venceu este sábado a Supertaça de basquetebol feminina pela segunda vez e revalidou o troféu conquistado na época passada, ao vencer o GDESSA Barreiro por 78-47, em jogo realizado em Torres Novas.

As bicampeãs nacionais chegaram ao intervalo a vencer por 37-16, antes de se imporem de forma decisiva no terceiro parcial, diante de um adversário que já tinham batido na final da Taça de Portugal da última temporada.

Esta é a segunda Supertaça conquistada pelas águias, que igualaram precisamente o registo clube do Barreiro, ambos ainda distantes do recordista CAB Madeira, que conta sete troféus.



Darien Huff, norte-americana que reforçou o Benfica esta época, foi a melhor marcadora das águias, com 12 pontos. Joana Soeiro também esteve em evidência, com 9 pontos, 6 ressaltos, 4 assistências e 2 roubos de bola. Do lado da formação do Barreiro, Sara Ressurreição apontou 14 pontos e conquistou 4 ressaltos.