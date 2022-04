Benfica bate GDESSA nas meias-finais do playoff feminino

O Benfica colocou-se em vantagem nas meias-finais do playoff final da Liga Betclic feminina, ao vencer, fora, o primeiro jogo por 71-65.Candela Gentinetta, com 16 pontos, 11 ressaltos e uma assistência destacou-se na equipa da Luz.O segundo jogo, num playoff à melhor de cinco jogos, têm lugar no dia 23 de abril, agora na Luz.A outra-meiAa final opõe o Vagos à União Sportiva, com o primeiro jogo a ter lugar este domingo.