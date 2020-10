Benfica bate Imortal na Luz

O Benfica recebeu e venceu este sábado o Imortal, por 97-84, em partida a contar para a 2.ª jornada da Liga Placard.





O melhor marcador das águias foi Scott Lindsey, com 20 pontos. Do lado da equipa de Albufeira, Derrick Fenner Jr. destacou-se com 23 pontos.O Benfica soma duas vitórias em dois jogos no campeonato.: 18-23; 30-18; 21-24; 28-19.