Benfica bate Keravnos e está na final da fase de qualificação para a Liga dos Campeões

O Benfica venceu o Keravnos por 73-65 e apurou-se para a final da fase de qualificação para a Liga dos Campeões. O derradeiro obstáculo das águias é o Brose Bamberg, formação alemã com quem os encarnados medirão forças no domingo, novamente na Luz (17h00), em busca de um apuramento inédito para a fase de grupos desta prova.Ivan Almeida, com 20 pontos, 7 ressaltos e 5 assistências, foi o MVP do encontro, sendo bem secundado por Terrell Carter (7 pontos e 8 ressaltos) e Tomás Barroso (9 pontos, com três triplos novamente em fase importante).O campeão cipriota até dominou o primeiro quarto (16-13) mas o campeão português deu a volta e foi para o intervalo na frente (31-34). Tudo se decidiria no derradeiro quarto (13-22), quando o Benfica conseguiu fugir já na reta final, acabando por segurar o triunfo.