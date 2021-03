Benfica bate líder União Sportiva na Luz

O Benfica recebeu e venceu a líder União Sportiva, por 73-69, em jogo a contar para a 8.ª jornada da liga feminina, e aproximou-se do topo. As águias seguem no segundo lugar da fase regular e somam agora 36 pontos, menos dois que o conjunto açoriano, que tem mais um jogo disputado.





Na Luz, o Benfica entrou forte e terminou o primeiro período na frente por 27-22. No segundo parcial as águias voltaram a superiorizar-se (15-14). Na segunda parte, a União Sportiva liderou o terceiro quarto (17-15) e levaram a incerteza do resultado ao ao derradeiro período (16-16), onde o emblema da casa segurou o precioso triunfo. Com 21 pontos, a benfiquista Japonica James foi a melhor marcadora da partida.Outros jogos dia: CB Queluz-V. Guimarães, 72-78; Guifões-GDESSA Barreiro, 60-71; CAB Madeira-CP Natação, 72-50