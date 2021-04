Benfica bate Oliveirense na Luz

O Benfica venceu esta quinta-feira a Oliveirense, por 95-89 no arranque dos quartos-de-final do playoff da Liga Placard.





A jogar em casa, a formação encarnada entrou forte e liderou o primeiro quarto, por 23-14. A bicampeã nacional reagiu no segundo parcial (28-21) e foi para o intervalo atrás por dois pontos. No segundo tempo, a Oliveirense operou a reviravolta no marcador, chegando assim pela primeira vez à liderança: fechou o terceiro parcial na frente por 63-62. No derradeiro período, o Benfica reagiu e passou para a frente por 10 pontos de diferença (85-75). A Oliveirense tentou encurtar as distâncias, mas as águias mostraram-se sólidas até final, triunfando por 95-89.O melhor marcador da partida foi EC Matthews, da Oliveirense, com 23 pontos. Do lado das águias destacou-se Bryce Alford, com 21.O segundo jogo desta eliminatória disputa-se sábado, novamente em Lisboa.