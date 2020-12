Benfica bate Ovarense na Luz

Em jogo a contar para a 8.ª jornada da Liga Placard, o Benfica recebeu e venceu esta sexta-feira a Ovarense, por 92-73.





Na Luz, a formação comandada por Carlos Lisboa entrou forte e cavou uma importante vantagem de 12 pontos no período inicial (24-12), resultado que geriu até ao intervalo (44-32). No segundo tempo, o conjunto que viajou de Ovar equilibrou o terceiro parcial (17-17) mas o Benfica não deu hipótese no derradeiro quarto (31-24) e venceu por 19 pontos de diferença.No capítulo individual, Caleb Walker foi o melhor marcador encarnado, com 19 pontos. Do lado da Ovarense, Trey Moses destacou-se com 21 pontos.O Benfica apanhou o FC Porto no segundo lugar. Recorde-se que o clássico entre o líder Sporting e dragões, agendado inicialmente para este sábado, foi adiado devido aos casos de Covid-19 no plantel portista.