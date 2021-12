O Benfica cilindrou sem dó nem piedade o Illiabum, vencendo (112-72), este domingo, por margem dilatada o jogo da 9.ª jornada da Liga Betclic, disputado na Luz.Com um domínio claro nos três primeiros períodos (27-13, 30-15 e 34-18), só na etapa final os encarnados relaxaram, após domínio completo.Destaque para a estreia pelas águias do reforço Frank Gaines, base de 31 anos, e que foi titular na equipa orientada por Norberto Alves.Em 21 minutos de utilização, o norte-americano brilhou com 20 pontos (dos quais com 4 triplos e 60% de eficácia nos lançamentos de campo), 5 ressaltos, 4 assistências e 1 desarme de lançamento, cotando-se como MVP da partida.O Benfica sobe ao 3.º lugar, com 15 pontos em 8 jogos.