Benfica 'cilindra' no Barreiro, FC Porto sofre para vencer Ovarense

Benfica e FC Porto somaram vitórias na 2.ª jornada da Liga Placard de basquetebol, à semelhança do que tinham feito na ronda inaugural. Ainda assim, os dois rivais tiveram tardes completamente distintas.





No Barreiro, as águias levaram a melhor sobre o Barreirense por 49-95. Uma partida que começou a ficar logo encaminhada no 1.º período, com os visitantes a aplicarem um parcial de 21-8. A partir daí, a vantagem encarnada foi sempre aumentando até final, mesmo sem Betinho Gomes. Damian Hollis destacou-se com um duplo-duplo (19 pontos e 11 ressaltos), David Shepard apontou 12 pontos para os locais.No Dragão Caixa, o FC Porto bateu a Ovarense por 89-87, num jogo decidido apenas nos segundos finais. Max Landis evidenciou-se para os portistas com 20 pontos, ao passo que Tanner McGrew ficou perto do triplo-duplo (13 pontos, 14 ressaltos, 7 assistências e dois 'abafos). Nos vareiros Jaques Conceição anotou 21 pontos.