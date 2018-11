Benfica coloca invencibilidade em jogo diante do FC Porto

Hoje é um dia especial no Pavilhão Fidelidade, na Luz, com a receção do Benfica ao FC Porto em basquetebol e hóquei em patins. É certo que os respetivos campeonatos estão ainda no início, mas estes encontros entre dois favoritos ao título nacional, para além da rivalidade histórica entre os clubes, acabam por lançar uma onda de entusiasmo entre os adeptos de ambos os emblemas.

No basquetebol, a realidade atual das equipas é diferente. Enquanto as águias lideram invictas a Liga Placard, em igualdade com o campeão nacional Oliveirense, os dragões ocupam o 5º lugar, registando já duas derrotas (e seguidas) em quatro jornadas. No entanto, o Benfica espera encontrar hoje um FC Porto muito motivado. "Encaramos todos os jogos da mesma maneira. Queremos sair sempre vitoriosos. Contudo, não podemos esperar encontrar um FC Porto debilitado. Jogar contra o Benfica é sempre um fator de motivação", avisou o capitão Tomás Barroso na BTV.

Confiança portista

Já do lado dos dragões é Pedro Pinto quem garante a vontade da equipa em vencer na Luz. "Na Bulgária fizemos um jogo muito bom, defensiva e ofensivamente. É assim que temos de estar nos duelos da Liga Placard. Estamos preparados e vamos entrar na Luz para vencer, desde o primeiro minuto. Acredito na vitória", disse o base Pedro Pinto, no Porto Canal.

O duelo de hoje será dirigido por Sérgio Silva, Paulo Marques e Diogo Silva.