Benfica com nível de Champions cilindra na visita a Sangalhos

O Benfica continua com um ritmo avassalador e, na tarde deste sábado, não teve contemplações na visita a Sangalhos, ao vencer (99-65) o duelo da 5.ª ronda da Liga Betclic.A bagagem ganha na Champions, onde soma duas vitórias, está a dar moral às águias, que dominaram o encontro do início ao fim, com triunfos nos quatro parciais (25-19, 29-20, 24-17, 21-10).E mais uma vez, o jogador mais valioso do encontro (MVP) foi o extremo cabo-verdiano Ivan Almeida, implacável no ataque ao cesto, com 21 pontos, sendo de destacar neste aspeto os 4 triplos em 8 lançamentos.O internacional adicionou ainda 4 ressaltos, 3 assistências e 1 desarme de lançamento, sendo bem secundado pelo extremo tunisino Makram Romdhane, muito perto do duplo-duplo (15p, 9r, 2a, 3 roubos de bola), o poste norte-americano Terrell Carter (15 p, 6r, 1a, 2rb), dos bases Tomás Barroso (12 p) e Toney Douglas (10 p, 5r, 5a), também proveniente do país do Tio Sam.O base canadiano, Nikita Kasongo, foi o melhor pontuador dos anfitriões (16).Com este resultado precioso, os encarnados somam 3 vitórias em 3 jogos, perseguindo a líder Ovarense.