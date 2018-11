Benfica com vitória sofrida frente ao Imortal

O Benfica venceu o Imortal por 93-87 em jogo da 8.ª jornada e mantém o seu percurso imaculado na Liga Placard. Mas na deslocação até Albufeira, os encarnados tiveram que suar... e muito.A primeira parte dos algarvios foi de alto nível e a prova disso foi a vantagem de 16 pontos ao intervalo. No primeiro e segundo quarto, o Imortal venceu por 25-21 e 30-18, respetivamente, chegando ao descanso a vencer por 55-39.Na segunda parte o Benfica correu atrás do prejuízo e foi feliz, através de um terceiro quarto em que os encarnados apareceram transfigurados. A equipa de Arturo Álvarez consumou a reviravolta com um parcial de 34-14. Nos derradeiros 10 minutos houve maior equilíbrio, com ligeiro ascendente para o Benfica (20-18).Pelas águias, Fábio Lima esteve em destaque com 22 pontos. Pelos algarvios, Shane DaRosa foi o marcador de serviço com 23 pontos.Os encarnados somam agora 16 pontos na tabela classificativa, mantendo-se assim na liderança da prova.