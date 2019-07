Benfica conhece adversário da Liga dos Campeões

O Benfica conhece hoje o adversário na 1º eliminatória de acesso à Liga dos Campeões da FIBA. Os encarnados, orientados por Carlos Lisboa, não são cabeças de série e vão, por isso, encontrar um adversário teoricamente mais difícil. A 1ª mão está agendada para 17 de setembro, na Luz, para a segunda disputar-se dia 20 do mesmo mês. Os possíveis adversários são o Bears (Dinamarca), Botevgrad (Bulgária), Oradea (Roménia), Groningen (Holanda), Friburgo (Alemanha), Kiev Basket (Ucrânia), Varsóvia (Polónia) e Tsmoki (Bielorrúsia). Em caso de vitória, os encarnados têm ainda mais uma eliminatória pela frente, ainda no mês de setembro, sendo a 1ª mão no dia 26 e a derradeira partida três dias depois. Só depois de ultrapassadas estas duas fases é que o Benfica chega à fase regular da Liga dos Campeões.